Москва26 октВести.Более 27 тысяч абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения 197 трансформаторных подстанций в Киевском и Кировском районах Донецка, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, аварию вызвало превышение допустимой нагрузки сети.
Частично в Киевском и Кировском районах … произошло отключение 197 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 27 100 абонентовсказано в сообщении
Ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.
Вечером 26 октября глава города сообщал об отключении 54 трансформаторных подстанций, из-за чего в Пролетарском районе Донецка без света остались свыше 16 тысяч человек.