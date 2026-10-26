Число жителей Донецка, находящихся без света из-за аварии, выросло до 27 тысяч

Более 27 тысяч абонентов остаются без света из-за аварии на подстанциях Число жителей Донецка, находящихся без света из-за аварии, выросло до 27 тысяч

Москва26 окт Вести.Более 27 тысяч абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения 197 трансформаторных подстанций в Киевском и Кировском районах Донецка, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, аварию вызвало превышение допустимой нагрузки сети.

Частично в Киевском и Кировском районах … произошло отключение 197 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 27 100 абонентов сказано в сообщении

Ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Вечером 26 октября глава города сообщал об отключении 54 трансформаторных подстанций, из-за чего в Пролетарском районе Донецка без света остались свыше 16 тысяч человек.