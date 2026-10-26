Москва26 октВести.Глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин сообщил о частичном отключении электроэнергии в Пролетарском районе в результате превышения нагрузки по сети.
Без электричества находятся 16 013 абонентов.
По поступившей информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", частично в Пролетарском районе, в связи с превышением допустимой нагрузки по сети, произошло отключение 54 трансформаторных подстанцийотмечается в сообщении в MAX
Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.