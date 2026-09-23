В трех районах Донецка без электричества остались более 73 тысяч абонентов

Более 73 тысяч абонентов остались без света в Донецке В трех районах Донецка без электричества остались более 73 тысяч абонентов

Москва23 сен Вести.В трех районах Донецка без электричества остались более 73 тысяч абонентов, обесточены свыше 500 подстанций. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания» "Донецкэнерго", в Киевском, Кировском и Ленинском районах частично обесточены 534 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 73 700 абонента написал он в мессенджере МАХ

На местах работают аварийные бригады, специалисты восстанавливают электроснабжение. Когда свет вернется в дома, не уточняется.