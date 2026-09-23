Москва23 сенВести.В трех районах Донецка без электричества остались более 73 тысяч абонентов, обесточены свыше 500 подстанций. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.
По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания» "Донецкэнерго", в Киевском, Кировском и Ленинском районах частично обесточены 534 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 73 700 абонентанаписал он в мессенджере МАХ
На местах работают аварийные бригады, специалисты восстанавливают электроснабжение. Когда свет вернется в дома, не уточняется.