Москва16 октВести.В Киевском районе Донецка порядка 9 тысяч абонентов остаются без электричества из-за отключения 57 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.

Отмечается, что причиной инцидента стало превышение допустимой нагрузки на сеть.

По поступившей информации "Донецкэнерго» филиал АО "Юго-Западная ЭСК", в Киевском районе … обесточено 57 трансформаторных подстанций. Без электричества остаются 8 987 абонентов

говорится в публикации

В настоящее время специалисты занимаются восстановлением электроснабжения.