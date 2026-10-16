Москва16 октВести.В Киевском районе Донецка порядка 9 тысяч абонентов остаются без электричества из-за отключения 57 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.
Отмечается, что причиной инцидента стало превышение допустимой нагрузки на сеть.
По поступившей информации "Донецкэнерго» филиал АО "Юго-Западная ЭСК", в Киевском районе … обесточено 57 трансформаторных подстанций. Без электричества остаются 8 987 абонентовговорится в публикации
В настоящее время специалисты занимаются восстановлением электроснабжения.