В ДНР часть абонентов осталась без света после атаки ВСУ Часть ДНР обесточена из-за атаки ВСУ на энергетику республики

Москва18 окт Вести.В результате атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру ДНР без электричества осталась часть республики. Об этом сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков в мессенджере MAX.

По его словам, Вооруженные силы Украины вновь нанесли удары по энергообъектам. Ремонтники приступили к устранению последствий, как только позволила обстановка. Некоторым абонентам свет уже вернули.

Враг вновь нанес удары по нашей энергетической инфраструктуре. Как только позволила оперативная обстановка, специалисты приступили к ликвидации последствий. Часть абонентов уже запитана говорится в публикации

По прогнозам энергетиков, в течение дня электричество поэтапно дадут жителям Донецка и Мариуполя.

Наиболее сложная ситуация в Киевском районе Донецка. Там восстановительные работы продлятся как минимум до 23 октября. Свет будут подавать по аварийной схеме с ограничениями по пропускной способности - по графику, который меняется каждые два дня, чтобы все получали электричество в разное время.

Чертков заверил, что энергетики делают все возможное для скорейшего возвращения света в каждый дом. Он признал, что с каждой новой атакой восстанавливать инфраструктуру все труднее: теперь приходится не только ремонтировать объекты, но и защищать их.