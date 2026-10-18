Москва18 октВести.В результате атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру ДНР без электричества осталась часть республики. Об этом сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков в мессенджере MAX.
По его словам, Вооруженные силы Украины вновь нанесли удары по энергообъектам. Ремонтники приступили к устранению последствий, как только позволила обстановка. Некоторым абонентам свет уже вернули.
Враг вновь нанес удары по нашей энергетической инфраструктуре. Как только позволила оперативная обстановка, специалисты приступили к ликвидации последствий. Часть абонентов уже запитанаговорится в публикации
По прогнозам энергетиков, в течение дня электричество поэтапно дадут жителям Донецка и Мариуполя.
Наиболее сложная ситуация в Киевском районе Донецка. Там восстановительные работы продлятся как минимум до 23 октября. Свет будут подавать по аварийной схеме с ограничениями по пропускной способности - по графику, который меняется каждые два дня, чтобы все получали электричество в разное время.
Чертков заверил, что энергетики делают все возможное для скорейшего возвращения света в каждый дом. Он признал, что с каждой новой атакой восстанавливать инфраструктуру все труднее: теперь приходится не только ремонтировать объекты, но и защищать их.