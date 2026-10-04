В ДНР в результате атак ВСУ пропали свет и частично связь ДНР оказалась полностью обесточена в результате ударов ВСУ

Москва4 окт Вести.Донецкая Народная Республика осталась без электроэнергии в результате атак ВСУ, которым энергосистема ДНР и всех южных регионов России подвергается вторые сутки, сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков.

Сегодня ночью в результате вражеских атак Республика была полностью обесточена написал он в мессенджере MAX

Ремонтные бригады приступили к восстановлению энергоснабжения, устранение последствий обстрелов идет непрерывно.

В ДНР отсутствует и водоснабжение. Как сообщил Чертков, где есть техническая возможность, вода будет подаваться в установленном режиме.

Глава правительства республики также предупредил о частичных ограничениях в работе мобильной связи. В приоритете оператора – голосовая связь и СМС, уточнил он.