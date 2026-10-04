Москва4 октВести.Донецкая Народная Республика осталась без электроэнергии в результате атак ВСУ, которым энергосистема ДНР и всех южных регионов России подвергается вторые сутки, сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков.
Сегодня ночью в результате вражеских атак Республика была полностью обесточенанаписал он в мессенджере MAX
Ремонтные бригады приступили к восстановлению энергоснабжения, устранение последствий обстрелов идет непрерывно.
В ДНР отсутствует и водоснабжение. Как сообщил Чертков, где есть техническая возможность, вода будет подаваться в установленном режиме.
Глава правительства республики также предупредил о частичных ограничениях в работе мобильной связи. В приоритете оператора – голосовая связь и СМС, уточнил он.