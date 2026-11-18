В ДНР 125 тысяч абонентов временно остались без света

В ряде районов ДНР временно отключена электроэнергия В ДНР 125 тысяч абонентов временно остались без света

Москва18 ноя Вести.Несколько населенных пунктов ДНР остались без электроснабжения. Подробности в MAX сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков.

Сегодня утром в связи с недостатком доступной мощности и повышенной нагрузкой на сети энергетики были вынуждены вновь применить временные отключения электроэнергии. Частичные отключения затрагивают Донецк, Макеевку, Мариуполь, Дебальцево, Енакиево, Ясиноватский муниципальный округ, Харцызск, Торез, Шахтерский муниципальный округ и Горловку рассказал Чертков

228 котельных обесточено, 125 тысяч абонентов остаются без света, уточнил Чертков.

В настоящее время специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии. Она будет возобновляться поэтапно по мере стабилизации ситуации и появления технической возможности.