Москва18 нояВести.Несколько населенных пунктов ДНР остались без электроснабжения. Подробности в MAX сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков.
Сегодня утром в связи с недостатком доступной мощности и повышенной нагрузкой на сети энергетики были вынуждены вновь применить временные отключения электроэнергии. Частичные отключения затрагивают Донецк, Макеевку, Мариуполь, Дебальцево, Енакиево, Ясиноватский муниципальный округ, Харцызск, Торез, Шахтерский муниципальный округ и Горловкурассказал Чертков
228 котельных обесточено, 125 тысяч абонентов остаются без света, уточнил Чертков.
В настоящее время специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии. Она будет возобновляться поэтапно по мере стабилизации ситуации и появления технической возможности.