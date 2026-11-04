Москва4 нояВести.На территории ДНР из-за высокой нагрузки на электрические сети и дефицита мощности в энергосистеме введены графики временного ограничения потребления электроэнергии. Информация размещена в канале Министерство угля и энергетики республики.
Частично обесточены отдельные территории муниципальных округов Макеевка, Харцызск, Торез, Енакиево, Снежное и Володарскийговорится в сообщении
Жителей республики призвали по возможности воздержаться от использования энергоемких электроприборов. Таким образом, можно снизить нагрузку на сети.
Энергетики ведут необходимые работы по восстановлению электроснабжения и стабилизации энергосистемы.