Москва19 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин дал пресс-конференцию по итогам саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Переговоры с Трампом и Си

В первую очередь российский лидер рассказал о переговорах с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Путин выразил надежду, что подобные встречи будут иметь продолжение.

Бог знает, что будет дальше. Но мне бы очень хотелось, чтобы это имело свое продолжение хотя бы в том смысле, что по сверке часов, по ряду ключевых направлений, на мой взгляд, если не договоренность, то взаимное понимание имело место быть отметил Путин

Он также сообщил, что разговор шел свободно и откровенно – это позволило собеседникам лучше понять друг друга и создать условия для дальнейших договоренностей. В частности, Путин добавил, что Трамп стремится к разрешению конфликтов.

Исходим из реалий жизни и будем рассчитывать, что такой настрой сохранится… Сам настрой наших сегодняшних собеседников и партнеров нас все-таки настраивает на позитивный лад заявил президент РФ

Российский лидер подчеркнул, что именно от РФ, США и Китая сегодня в значительной степени зависит международная безопасность. Путин напомнил, что все три страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. По мнению президента, работу ООН нужно адаптировать к современным условиям.

Мы все признаем, что это необходимо делать, приспосабливать работу этой универсальной организации к реалиям сегодняшнего дня пояснил российский лидер

Мир на Украине

Еще одной ключевой темой пресс-конференции стало прекращение конфликта на Украине. Глава государства отметил, что России нужен долгосрочный мир. Однако киевский режим подобное положение дел не устраивает.

Нет никаких стимулов у них соглашаться с прекращением боевых действий и созданием условий для долгосрочного, как я уже говорил, бессрочного мира, нацеленного, устремленного в будущее. Мы стремимся именно к этому считает Путин

По мнению президента РФ, если Москва готова идти на компромиссы, то Киев и Брюссель – нет. Впрочем, Путин отметил, что все течет и все меняется.

Отдельно глава государства напомнил, с чего начался украинский конфликт. Его корни уходят в государственный переворот 2014 года, организованный при поддержке Запада. Тогда киевский режим развязал войну против ДНР и ЛНР, а Россия теперь пытается ее закончить, добавил Путин.

При этом глава государства обратил внимание на тот факт, что жители Донбасса действовали в полном соответствии с Уставом ООН, когда объявляли о независимости от Украины.

Люди, которые проживали на этих территориях и проживают сейчас, сделали это в полном соответствии со статьей №1 Устава Организации Объединенных Наций. Они в полном соответствии с международным правом это сделали напомнил российский лидер

Крымский мост

Что касается ситуации с Крымским мостом, то удары по нему – это нападение на гражданский объект, заявил Путин. Он рассказал, что уже давно распорядился прекратить переброску любого оружия и боеприпасов по этой переправе. Более того, по ней не возили даже нефть и нефтепродукты. Поэтому киевский режим ждет очень болезненный ответный удар за атаку Крымского моста.

Будем отвечать на эти удары. И хочу, чтобы все об этом знали. Полагаю, что наши ответные действия, как я уже говорил только что, будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста сказал Путин

Он также добавил, что мост будет обязательно восстановлен. Железнодорожная часть переправы уже функционирует, а автомобильная получила достаточно серьезные повреждения, рассказал президент РФ. Кроме того, Путин заявил, что после ударов по Крымскому мосту никакого прекращения огня ждать не стоит, и договариваться Россия не станет.

Отношения с Европой

Помимо прочего, российский лидер остановился на отношениях с Европой. По мнению Путина, европейцам пора прекратить постоянно говорить о каком-то нападении со стороны России. Никаких агрессивных планов у Москвы нет. Более того, Европе направлено приглашение посетить Россию и озвучить свою позицию.

Известно, что обсуждать безопасность Европы без Европы – тоже странное было бы дело, да? Мы не против. Но нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. И поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию. А после этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог с Украиной отметил Путин

При этом президент признал, что нормализация отношений между Европой и Россией невозможна до тех пор, пока не произойдет смена европейских политических элит.