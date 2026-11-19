Москва19 нояВести.Президент РФ Владимир Путин дал пресс-конференцию по итогам саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.
Переговоры с Трампом и Си
В первую очередь российский лидер рассказал о переговорах с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Путин выразил надежду, что подобные встречи будут иметь продолжение.
Бог знает, что будет дальше. Но мне бы очень хотелось, чтобы это имело свое продолжение хотя бы в том смысле, что по сверке часов, по ряду ключевых направлений, на мой взгляд, если не договоренность, то взаимное понимание имело место бытьотметил Путин
Он также сообщил, что разговор шел свободно и откровенно – это позволило собеседникам лучше понять друг друга и создать условия для дальнейших договоренностей. В частности, Путин добавил, что Трамп стремится к разрешению конфликтов.
Исходим из реалий жизни и будем рассчитывать, что такой настрой сохранится… Сам настрой наших сегодняшних собеседников и партнеров нас все-таки настраивает на позитивный ладзаявил президент РФ
Российский лидер подчеркнул, что именно от РФ, США и Китая сегодня в значительной степени зависит международная безопасность. Путин напомнил, что все три страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. По мнению президента, работу ООН нужно адаптировать к современным условиям.
Мы все признаем, что это необходимо делать, приспосабливать работу этой универсальной организации к реалиям сегодняшнего дняпояснил российский лидер
Мир на Украине
Еще одной ключевой темой пресс-конференции стало прекращение конфликта на Украине. Глава государства отметил, что России нужен долгосрочный мир. Однако киевский режим подобное положение дел не устраивает.
Нет никаких стимулов у них соглашаться с прекращением боевых действий и созданием условий для долгосрочного, как я уже говорил, бессрочного мира, нацеленного, устремленного в будущее. Мы стремимся именно к этомусчитает Путин
По мнению президента РФ, если Москва готова идти на компромиссы, то Киев и Брюссель – нет. Впрочем, Путин отметил, что все течет и все меняется.
Отдельно глава государства напомнил, с чего начался украинский конфликт. Его корни уходят в государственный переворот 2014 года, организованный при поддержке Запада. Тогда киевский режим развязал войну против ДНР и ЛНР, а Россия теперь пытается ее закончить, добавил Путин.
При этом глава государства обратил внимание на тот факт, что жители Донбасса действовали в полном соответствии с Уставом ООН, когда объявляли о независимости от Украины.
Люди, которые проживали на этих территориях и проживают сейчас, сделали это в полном соответствии со статьей №1 Устава Организации Объединенных Наций. Они в полном соответствии с международным правом это сделалинапомнил российский лидер
Крымский мост
Что касается ситуации с Крымским мостом, то удары по нему – это нападение на гражданский объект, заявил Путин. Он рассказал, что уже давно распорядился прекратить переброску любого оружия и боеприпасов по этой переправе. Более того, по ней не возили даже нефть и нефтепродукты. Поэтому киевский режим ждет очень болезненный ответный удар за атаку Крымского моста.
Будем отвечать на эти удары. И хочу, чтобы все об этом знали. Полагаю, что наши ответные действия, как я уже говорил только что, будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении мостасказал Путин
Он также добавил, что мост будет обязательно восстановлен. Железнодорожная часть переправы уже функционирует, а автомобильная получила достаточно серьезные повреждения, рассказал президент РФ. Кроме того, Путин заявил, что после ударов по Крымскому мосту никакого прекращения огня ждать не стоит, и договариваться Россия не станет.
Отношения с Европой
Помимо прочего, российский лидер остановился на отношениях с Европой. По мнению Путина, европейцам пора прекратить постоянно говорить о каком-то нападении со стороны России. Никаких агрессивных планов у Москвы нет. Более того, Европе направлено приглашение посетить Россию и озвучить свою позицию.
Известно, что обсуждать безопасность Европы без Европы – тоже странное было бы дело, да? Мы не против. Но нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. И поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию. А после этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог с Украинойотметил Путин
При этом президент признал, что нормализация отношений между Европой и Россией невозможна до тех пор, пока не произойдет смена европейских политических элит.