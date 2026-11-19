Москва19 нояВести.Россия стремится оставаться открытой миру и одновременно с этим усиливает свой экономический потенциал.
Об этом глава российского государства Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Россия стремится оставаться открытой миру и одновременно усиливает свой экономический потенциалсказал Путин
Переговоры президента РФ Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина планируется начать в 14:30 по местному времени (09:30 по московскому времени).
По мнению депутата Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридона Килинкарова, совместное появление и рукопожатие Путина, Си Цзиньпина и Трампа служат подтверждением того, что "сформировалась мировая тройка".