Путин прибыл в Центр международных обменов Шэньчжэня на прием лидеров АТЭС

Путин прибыл на торжественный прием лидеров экономик АТЭС Путин прибыл в Центр международных обменов Шэньчжэня на прием лидеров АТЭС

Москва18 ноя Вести.Президент России Владимир Путин прибыл на место проведения торжественного приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что мероприятие состоится в Центре международных обменов Шэньчжэня. Также в приеме поучаствует президент США Дональд Трамп. Вероятно, они смогут коротко поговорить "на ногах", о чем ранее объявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также в Китае состоится исторический трехсторонний саммит России, США и Китая. Путин, Трамп и Си обсудят вопросы мировой стабильности.