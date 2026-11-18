Москва18 нояВести.Президенту России Владимиру Путину оказали самый высокий уровень приема среди иностранных лидеров, которые прибыли в Шэньчжэнь на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
По данным издания, российского лидера в аэропорту лично встретил Цай Ци – глава администрации председателя КНР Си Цзиньпина и пятый по рангу чиновник Китая. Он стал самым высокопоставленным представителем китайского руководства, встречавшим иностранных гостей саммита.
Прием, оказанный Путину, превосходит даже тот, который ему оказали во время государственного визита в Пекин в мае, когда его в аэропорту приветствовал высокопоставленный дипломат Ван Иговорится в публикации
После того как Путин спустился по трапу, покрытому красной ковровой дорожкой, политики обменялись рукопожатиями и около 40 секунд беседовали через переводчиков.
В аэропорту Шэньчжэня также выстроился почетный караул Народно-освободительной армии Китая. У красной ковровой дорожки танцоры с российскими и китайскими флагами и цветами приветствовали гостя.
Ранее Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом. Российский лидер отметил, что искренне рад встрече, состоявшейся на полях саммита АТЭС.