Москва18 ноя Вести.Президент России Владимир Путин на полях саммита АТЭС назвал председателя КНР Си Цзиньпина другом, отметив, что искренне рад встрече с ним.

Уважаемый господин председатель, дорогой друг, искренне рад встретиться с вами в Шэньчжэне сказал Путин в начале переговоров

Ранее, выступая на деловом форуме саммита АТЭС, российский лидер напомнил, что Россия стала "мировым рекордсменом" по числу введенных в отношении нее санкционных ограничений, однако достойно прошла испытания рестрикциями.

Как сообщалось, трехсторонняя встреча между председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом состоится на саммите АТЭС в Шэньчжэне 19 ноября.