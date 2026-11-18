Си Цзиньпин назвал символичной встречу с Путиным на полях саммита АТЭС Си Цзиньпин назвал сегодняшнюю встречу с Путиным символичной

Москва18 ноя Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на китайско-российских переговорах на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, назвал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным символичной.

Весьма символично, что сегодняшняя встреча - наша третья личная встреча с начала текущего года и пятидесятая по счету встреча с 2013 года, включая наши личные встречи и в формате ВКС сказал он

Си Цзиньпин отметил, что в текущем году исполняется 30 лет с момента установления китайско-российских отношений партнерства и стратегического взаимодействия, а также 25 лет со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Российско-китайские переговоры стартовали в широком составе. Стороны обсудили перспективы укрепления отношений, международную и региональную повестку.