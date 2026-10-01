Путин выразил уверенность, что встреча с Си на саммите АТЭС будет результативной

Путин уверен в результативности встречи с Си Цзиньпином на саммите АТЭС Путин выразил уверенность, что встреча с Си на саммите АТЭС будет результативной

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне будет результативной и послужит упрочению всеобъемлющего партнерства двух государств. Это следует из поздравительной телеграммы российского лидера по случаю 77-й годовщины образования Китайской Народной Республики.

Саммит АТЭС состоится 18–19 ноября.

Уверен, что наша встреча в ходе ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне будет результативной, послужит дальнейшему упрочению российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия говорится в телеграмме Путина, текст которой опубликован на сайте Кремля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также поздравила народ Китая с главным национальным праздником - днем образования КНР. Свои поздравления дипломат произнесла на китайском языке.