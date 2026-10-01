Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР Путин направил поздравления Си по случаю 77-й годовщины образования КНР

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин направил поздравления председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину по случаю 77-й годовщины образования КНР. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Уважаемый господин Си Цзиньпин! Дорогой друг! Примите самые теплые поздравления по случаю 77-й годовщины образования Китайской Народной Республики говорится в телеграмме

В поздравлении глава российского государства отметил, что под руководством Си Китай демонстрирует впечатляющие успехи в социально-экономической и научно-технической сферах, а также вносит весомый вклад в решение вопросов региональной и глобальной повестки.

Отношения между Российской Федерацией и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне. Наши страны планомерно реализуют крупные совместные проекты на различных направлениях, координируют усилия в международных делах в интересах построения более справедливого, многополярного миропорядка сказано в телеграмме

Путин пожелал Си доброго здоровья, благополучия и новых успехов, а дружественному народу Китая – счастья и процветания.

Образование Китайской Народной Республики было провозглашено 1 октября 1949 года.

Ранее Владимир Путин отмечал, что отношения между Россией и Китаем продолжают развиваться по восходящей.