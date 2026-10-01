Москва1 октВести.Президент России Владимир Путин направил поздравления председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину по случаю 77-й годовщины образования КНР. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Уважаемый господин Си Цзиньпин! Дорогой друг! Примите самые теплые поздравления по случаю 77-й годовщины образования Китайской Народной Республикиговорится в телеграмме
В поздравлении глава российского государства отметил, что под руководством Си Китай демонстрирует впечатляющие успехи в социально-экономической и научно-технической сферах, а также вносит весомый вклад в решение вопросов региональной и глобальной повестки.
Отношения между Российской Федерацией и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне. Наши страны планомерно реализуют крупные совместные проекты на различных направлениях, координируют усилия в международных делах в интересах построения более справедливого, многополярного миропорядкасказано в телеграмме
Путин пожелал Си доброго здоровья, благополучия и новых успехов, а дружественному народу Китая – счастья и процветания.
Образование Китайской Народной Республики было провозглашено 1 октября 1949 года.
Ранее Владимир Путин отмечал, что отношения между Россией и Китаем продолжают развиваться по восходящей.