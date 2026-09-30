Захарова поздравила жителей КНР с образованием государства на китайском языке

Захарова по-китайски поздравила народ КНР с днем образования государства Захарова поздравила жителей КНР с образованием государства на китайском языке

Москва30 сен Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тепло поздравила китайских друзей с главным национальным праздником - днем образования Китайской Народной Республики, а также с 77-летием установления дипотношений между Москвой и Пекином.

Свои поздравления Захарова произнесла на китайском языке.

С днем образования КНР сказала она

Захарова напомнила о ключевых исторических этапах двустороннего партнерства. По ее словам, КНР была провозглашена 1 октября 1949 года, а уже 2 октября Москва первой в мире официально признала новое государство и предоставила ему масштабную помощь.

Отметим, что 1 октября в Китае празднуется День образования КНР.