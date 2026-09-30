Москва30 сенВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тепло поздравила китайских друзей с главным национальным праздником - днем образования Китайской Народной Республики, а также с 77-летием установления дипотношений между Москвой и Пекином.
Свои поздравления Захарова произнесла на китайском языке.
С днем образования КНРсказала она
Захарова напомнила о ключевых исторических этапах двустороннего партнерства. По ее словам, КНР была провозглашена 1 октября 1949 года, а уже 2 октября Москва первой в мире официально признала новое государство и предоставила ему масштабную помощь.
Отметим, что 1 октября в Китае празднуется День образования КНР.