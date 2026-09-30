Захарова: Россия борется за то, чтобы ООН могла существовать Захарова: РФ борется за то, чтобы ООН могла отвечать на вызовы современности

Москва30 сен Вести.Россия борется за то, чтобы ООН осталась и была не номинальной, а могла отвечать на вызовы современности и решать насущные проблемы. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы боремся за то, чтобы эта организация осталась, и осталась не номинальной, не для того, чтобы окормлялись там международные чиновники​​​... а для того, чтобы она могла отвечать на вызовы современности, то есть решать проблемы насущные сказала Захарова в эфире радио Sputnik

Одним из самых ярких примеров того, зачем нужна ООН, как заметила дипломат, является как раз морское пиратство. Захарова указала, что, если отменять международное право, мир будут подталкивать в пучину архаики, которая должна была остаться в кино и книгах.

Трибуна Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, по словам Захаровой, доступна практически ежедневно, и если бы ее не было, то десятки стран не могли бы заявлять о своей позиции. Поэтому, как подчеркнула официальный представитель российского МИД, РФ и борется за эту организацию.

С 22 по 28 сентября в Нью-Йорке прошла неделя высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Историк-международник Андрей Сидоров в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" отметил, что, по его мнению, ГА всемирной организации вернулась к своим истокам, какой ее задумывала администрация 32-го президента США Франклина Рузвельта.