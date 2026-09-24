Москва24 сен Вести.Организация Объединенных Наций должна стать эффективнее и лучше работать. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос ИС "Вести".

Я считаю, что пришло время, чтобы ООН стала более эффективной и работала лучше. Во всем мире существует стремление к тому, чтобы ООН выполняла ту роль, для которой она была создана более 80 лет назад. На это я и надеюсь