Москва23 сен Вести.Членство России в Организации Объединенных Наций и Совете Безопасности ООН заработано ценой жизни предков, которые освобождали мир от нацизма во Вторую мировую войну. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, наши предки на века прославили Россию и ее народ, включив их в систему международных отношений и послевоенного устройства.

Наши предки ценой своих жизней, освобождая мир от нацизма… просто на века прославляя нашу страну и наш народ, вынесли имя нашей страны в систему международных отношений и послевоенного устройства… Это место России в Организации Объединенных Наций, постоянное место России в Совете Безопасности ООН, оно подкреплено жизнями наших предков, которые отдали их не только за свободу и процветание нашей страны, но и за свободу мира от человеконенавистнической идеологии сказала Захарова

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский задумался о том, чтобы исключить Россию из ООН. По его словам, голосование о том, что Россия должна занять место Советского Союза не проводилось.