Москва19 сен Вести.Количество желающих открыть Русские дома и заявок на их открытие по всему миру неуклонно растет. Об этом сообщила ИС "Вести" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она обратила внимание на заявление главы Россотрудничества Игоря Чайки о получении 11 запросов на открытие новых Русских домов в разных странах мира.

Хотела бы обратить внимание на его детализированный рассказ о том, чем на самом деле занимаются Русские дома, которые предоставляют образовательные услуги по информированию, не исходя из собственного представления о прекрасном, а исходя из спроса в странах, где были и остаются наши [Русские] дома. Помимо всего прочего, несмотря на то, что в странах натовских развернута кампания против наших Русских домов, мы видим неуклонный рост желающих открыть их и заявок на их открытие по всему миру. Просто неуклонно, неуклонно растет количество обращений, лишь бы только Русский дом был открыт. И сегодня об этом вновь глава Россотрудничества сказал и привел конкретные цифры указала Захарова

Ранее глава Россотрудничества Игорь Чайка сообщил о том, что агентство получило 11 запросов на открытие новых Русских домов в разных странах мира. По его словам, это только начало.