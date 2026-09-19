Захарова: за рубежом в голосовании приняли участие более 27 тысяч россиян

В МИД рассказали, сколько россиян проголосовали на участках за границей Захарова: за рубежом в голосовании приняли участие более 27 тысяч россиян

Москва19 сен Вести.В голосовании на выборах депутатов Государственной думы на участках, открытых за рубежом, приняли участие 27 452 гражданина России. Об этом сообщила ИС "Вести" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По состоянию на 18:00 [по] московскому времени сегодняшнего дня, 19 сентября 2026 года, в голосовании на выборах депутатов Государственной думы приняли участие - мы говорим о зарубежной части, о зарубежном голосовании, - 27 452 гражданина России. Состоялось 110 выездных досрочных голосований. Голосование за рубежом, повторю, в подавляющем большинстве стран пройдет именно завтра, 20 сентября 2026 года сообщила Захарова

Выборы в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября 2026 года.