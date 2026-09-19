Москва19 сенВести.В голосовании на выборах депутатов Государственной думы на участках, открытых за рубежом, приняли участие 27 452 гражданина России. Об этом сообщила ИС "Вести" официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По состоянию на 18:00 [по] московскому времени сегодняшнего дня, 19 сентября 2026 года, в голосовании на выборах депутатов Государственной думы приняли участие - мы говорим о зарубежной части, о зарубежном голосовании, - 27 452 гражданина России. Состоялось 110 выездных досрочных голосований. Голосование за рубежом, повторю, в подавляющем большинстве стран пройдет именно завтра, 20 сентября 2026 годасообщила Захарова
Выборы в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября 2026 года.