Москва19 сенВести.Россотрудничество получило 11 запросов на открытие новых Русских домов в разных странах мира. Об этом РИА Новости сообщил глава агентства Игорь Чайка.
Только за последнее время мы получили 11 запросов на открытие новых Русских домов по всему миру. И это только началосказал Чайка
Комментируя призыв министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги закрыть Русские дома во всех странах, Чайка рекомендовал следить за новыми проектами Россотрудничества и подавать заявки на микрогранты.
Глава Россотрудничества также сравнил Сибигу с Полиграфом Полиграфовычем.