Чайка: запросы на открытие Русских домов поступили из 11 стран Россотрудничество получило 11 заявок на открытие новых Русских домов

Москва19 сен Вести.Россотрудничество получило 11 запросов на открытие новых Русских домов в разных странах мира. Об этом РИА Новости сообщил глава агентства Игорь Чайка.

Только за последнее время мы получили 11 запросов на открытие новых Русских домов по всему миру. И это только начало сказал Чайка

Комментируя призыв министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги закрыть Русские дома во всех странах, Чайка рекомендовал следить за новыми проектами Россотрудничества и подавать заявки на микрогранты.

Глава Россотрудничества также сравнил Сибигу с Полиграфом Полиграфовычем.