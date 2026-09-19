Сибига: Украина обратилась ко всем странам с призывом закрыть Русские дома

Киев призвал власти всех стран закрыть или ограничить работу Русских домов Сибига: Украина обратилась ко всем странам с призывом закрыть Русские дома

Москва19 сен Вести.Киев официально обратился к властям всех стран, где работают Русские дома, с призывом закрыть их или ограничить работу, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украина официально обратилась к правительствам всех стран, где действуют сети российских культурных центров "Русский дом" (Russian House), с призывом признать угрозу, которую они представляют для национальной безопасности, и принять меры для ограничения их деятельности и полного закрытия говорится в сообщении МИД Украины со ссылкой на слова Сибиги

Украинский министр назвал российские культурные центры "инструментами дезинформации, дестабилизации и шпионажа", обвинив якобы в "подрыве мира в Европе".

Наш общий европейский дом – не место для "российских домов" заявил Сибига

В начале сентября власти ФРГ расторгли договор о деятельности Русского дома в Берлине, который существовал более 40 лет. В Россотрудничестве выражали уверенность, что новый Русский дом в Германии обязательно откроется, поскольку культурные, научные и образовательные связи сохраняются, и люди хотят взаимодействовать с Россией.

В Еврокомиссии заявляли, что не могут запретить работу Русских домов в ЕС.

В российском МИД указывали, что в мире возрождается интерес к России и русской культуре.