Пиньо: ЕК не может запретить работу Русских домов в Европе

В Еврокомиссии заявили, что не могут запретить работу Русских домов в ЕС Пиньо: ЕК не может запретить работу Русских домов в Европе

Москва3 сен Вести.Решение о деятельности Русских домов на территории Евросоюза является компетенцией исключительно государств-членов, Еврокомиссия не имеет полномочий для принятия решений об их закрытии. Об этом сообщила официальный представитель ЕК Паула Пиньо.

Что касается национальных домов в государствах-членах, представляющих в данном случае Россию, то очевидно, что государства-члены должны рассматривать этот вопрос и оценить возможность закрытия таких организаций. Это полностью их прерогатива сказала она на брифинге в Брюсселе

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что генеральное консульство России в Бонне закроют 18 сентября. Тогда же стало известно о денонсации межправительственного соглашения, регулирующего деятельность Российского дома науки и культуры в Берлине.

В качестве ответной меры на закрытие властями ФРГ Русского дома в Берлине Россия примет решение о закрытии отделений Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, сообщил позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.