Гергиев: ни одному политику в мире не по зубам отменить русскую культуру

Не по зубам: Гергиев заявил, что ни одному политику не отменить русскую культуру Гергиев: ни одному политику в мире не по зубам отменить русскую культуру

Москва3 сен Вести.Ни одному политику в мире не по зубам отменить русскую культуру, заявил в интервью ИС "Вести" народный артист России, глава Большого и Мариинского театров, дирижер Валерий Гергиев.

Отменить русскую культуру невозможно. Так же, кстати, как и великую немецкую культуру. Ее невозможно отменить. Она живет в сердцах, в душах людей. Ни одному политику в мире это не по зубам заявил маэстро

Как пояснил Гергиев, его мнение основано на том, что миллиарды людей ценят творчество известных деятелей русской культуры.

Я не пытаюсь защищать Чайковского, да и не надо его защищать. Его любят и знают миллиарды людей. Это те, которые сейчас живут. А если брать всех, кто жил последние 100 лет, так это уже не счесть, это десятки миллиардов людей заключил дирижер

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что генеральное консульство России в Бонне закроют 18 сентября. Тогда же стало известно о денонсации межправительственного соглашения, регулирующего деятельность Российского дома науки и культуры в Берлине.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация в ответ на закрытие немецкими властями Русского дома закроет отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.