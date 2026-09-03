Гергиев рассказал о знакомстве с Гербертом фон Караяном и его вопросе о русских

Гергиев рассказал о знакомстве с Гербертом фон Караяном Гергиев рассказал о знакомстве с Гербертом фон Караяном и его вопросе о русских

Москва3 сен Вести.Народный артист России, глава Большого и Мариинского театров, дирижер Валерий Гергиев в интервью ИС "Вести" рассказал о знакомстве с известным австрийским дирижером Гербертом фон Караяном. Тот, по словам Гергиева, во время знакомства первым делом поинтересовался о молодых деятелях культуры из России.

У меня много друзей в Германии, и в Австрии, и во Франции, во многих странах. Мой первый выезд в жизни – это выезд в Западный Берлин, как тогда говорили. Я участвовал в конкурсе знаменитейшего Герберта фон Караяна. Это был один из величайших дирижеров, который проводил конкурс, выявляя молодых дирижеров. И я помню, когда еще никто не знал, кто выиграет этот конкурс, и Герберт фон Караян приехал перед первым туром дать старт этому очень крупному соревнованию молодых музыкантов. Он специально спросил, я помню: "А где русские?" рассказал Гергиев

Он пояснил, что австриец, задавая такой вопрос, осознавал, что русская культура является величайшей.

И все знают, что да, наряду с великой немецкой или австрийской, или итальянско-французскими традициями, русская – одна из величайших. Это совершенно естественный был вопрос отметил Гергиев

Потому, уверен дирижер, деятелям культуры во времена, когда на Россию осуществляется давление, например, со стороны немецких властей, необходимо продолжать свою работу.

Поэтому давайте делать то, что мы делали всегда – продолжать обогащать нашу жизнь, в том числе за счет погружения в волшебный, огромный мир, в том числе немецкой культуры. Это самый лучший ответ подчеркнул Гергиев

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Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ФРГ идет по дальнейшему пути эскалации.