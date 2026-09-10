У генконсульства Украины в Германии возникла угроза безопасности У генконсульства Украины в Дюссельдорфе возникла угроза безопасности

Москва10 сен Вести.У генконсульства Украины в немецком городе Дюссельдорф возникла угроза безопасности, сообщил портал Focus Online.

Подробности инцидента пока не сообщаются.

В районе генерального консульства Украины в Дюссельдорфе сложилась неясная ситуация, связанная с угрозой безопасности… Ранним вечером консульство было оцеплено на значительном расстоянии. Полиция перекрыла один из участков улицы в центре Дюссельдорфа сигнальной лентой. На месте находились несколько полицейских автомобилей говорится в публикации

Ранее власти Германии сообщили о расторжении контракта на использование Русского дома в Берлине, а также о закрытии генконсульства РФ в Бонне.

В ответ Россия отозвала согласие на работу генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге и объявила о закрытии отделений Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.