Москва10 сенВести.У генконсульства Украины в немецком городе Дюссельдорф возникла угроза безопасности, сообщил портал Focus Online.
Подробности инцидента пока не сообщаются.
В районе генерального консульства Украины в Дюссельдорфе сложилась неясная ситуация, связанная с угрозой безопасности… Ранним вечером консульство было оцеплено на значительном расстоянии. Полиция перекрыла один из участков улицы в центре Дюссельдорфа сигнальной лентой. На месте находились несколько полицейских автомобилейговорится в публикации
Ранее власти Германии сообщили о расторжении контракта на использование Русского дома в Берлине, а также о закрытии генконсульства РФ в Бонне.
В ответ Россия отозвала согласие на работу генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге и объявила о закрытии отделений Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.