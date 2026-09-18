Москва18 сенВести.Возле Русского дома в Берлине в последний день его работы начался стихийный митинг против закрытия культурного центра. Об этом сообщил RT.
Пришедшие к Русскому дому люди взялись за руки, выстроились в ряд и поют "Пусть всегда будет солнце".
Как сообщили телеканалу местные жители, сотрудники Русского дома оставили в здании послание.
Мы не скажем "прощай" — мы скажем просто "до свидания". Потому что между сегодняшним и завтрашним днями много всего может случитьсяотметили они
1 сентября власти ФРГ расторгли договор о деятельности Русского дома в Берлине, который существовал более 40 лет. 11 сентября у немецкого посольства в Москве прошел митинг против этого решения.
13 сентября заместитель главы Россотрудничества Константин Колпаков сообщил в интервью ИС "Вести", что РФ ведет работу по поиску новых партнеров для открытия Русского дома в Германии.