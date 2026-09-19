Москва19 сен Вести.Глава Россотрудничества Игорь Чайка сравнил главу МИД Украины Андрея Сибигу, призвавшего закрыть Русские дома во всем мире, с персонажем повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" Полиграфом Шариковым.

По его словам, которые приводит РИА Новости, нетерпимость к русским свойственна киевскому режиму с 2014 года и сейчас не вызывает удивления.

Призыв Сибиги к закрытию Русских домов по всему миру невольно заставляет вспомнить персонажа отечественной литературы, который стал примером разрушительного идиотизма - Полиграфа Полиграфовича Шарикова сказал Чайка

Глава Россотрудничества выразил уверенность, что абсолютному образованному большинству это не понравится. Российская сторона в свою очередь, наоборот, выступает за партнерство и равноправное сотрудничество, подчеркнул Чайка.

Ранее Сибига заявил, что Киев официально обратился к властям всех стран, где работают Русские дома, с призывом закрыть их или ограничить работу.