Москва17 авгВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила главу дипломатии Европейского союза Каю Каллас со старухой Шапокляк - персонажем советского мультфильма "Чебурашка и крокодил Гена".
По словам Каллас, новый пакет санкций ЕС станет рекордным за последние четыре года. Перечень российских граждан и организаций, попавших под ограничения, планируется расширить примерно на 30%. Ожидается, что новый пакет будет подготовлен осенью.
Комментируя в беседе с KP.RU заявления Каллас, Мария Захарова сказала, что ограничения давно не оказывают ожидаемого эффекта. В ответ на вопрос о том, как можно помочь Каллас понять это, Захарова сослалась на известную песню Шапокляк из мультфильма.
По такому же принципу жила Шапокляк: "Кто людям помогает, тот тратит время зря – хорошими делами прославиться нельзя"сказала Захарова