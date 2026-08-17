Москва17 авг Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила главу дипломатии Европейского союза Каю Каллас со старухой Шапокляк - персонажем советского мультфильма "Чебурашка и крокодил Гена".

По словам Каллас, новый пакет санкций ЕС станет рекордным за последние четыре года. Перечень российских граждан и организаций, попавших под ограничения, планируется расширить примерно на 30%. Ожидается, что новый пакет будет подготовлен осенью.

Комментируя в беседе с KP.RU заявления Каллас, Мария Захарова сказала, что ограничения давно не оказывают ожидаемого эффекта. В ответ на вопрос о том, как можно помочь Каллас понять это, Захарова сослалась на известную песню Шапокляк из мультфильма.