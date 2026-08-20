Москва20 авгВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила фразу из повести Николая Гоголя "Тарас Бульба", комментируя последствия "майдана" для украинцев. Соответствующее заявление она сделала в ходе брифинга с журналистами.
Уже давно с уверенностью можно сказать, что украинское общество вновь оказалось жесточайшим образом обманутым... Можно почти по-гоголевски в духе языка его бессмертного произведения "Тарас Бульба" спросить: "Ну что, сынку, помог тебе Запад, который организовал тебе такую жизнь через "майданы"?отметила Захарова
Также Захарова спросила, не горьким ли оказалось печенье, которое раздавали участникам беспорядков на украинских улицах в 2013-2014 годах.
В ноябре 2013 года на Украине началась серия протестов, получившая название "евромайдан". Протестные акции быстро переросли в беспорядки с последующим госпереворотом и свержением президента Виктора Януковича 22 февраля 2014 года.
Как рассказывал один из пленных ВСУ, украинцы получали по 600 гривен за каждый день участия в митингах на площади Независимости в Киеве.