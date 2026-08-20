Захарова вспомнила "Тараса Бульбу", говоря о последствиях "майдана" на Украине Захарова вспомнила фразу из "Тараса Бульбы", комментируя "майдан" на Украине

Москва20 авг Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила фразу из повести Николая Гоголя "Тарас Бульба", комментируя последствия "майдана" для украинцев. Соответствующее заявление она сделала в ходе брифинга с журналистами.

Уже давно с уверенностью можно сказать, что украинское общество вновь оказалось жесточайшим образом обманутым​​​... Можно почти по-гоголевски в духе языка его бессмертного произведения "Тарас Бульба" спросить: "Ну что, сынку, помог тебе Запад, который организовал тебе такую жизнь через "майданы"? отметила Захарова

Также Захарова спросила, не горьким ли оказалось печенье, которое раздавали участникам беспорядков на украинских улицах в 2013-2014 годах.

В ноябре 2013 года на Украине началась серия протестов, получившая название "евромайдан". Протестные акции быстро переросли в беспорядки с последующим госпереворотом и свержением президента Виктора Януковича 22 февраля 2014 года.

Как рассказывал один из пленных ВСУ, украинцы получали по 600 гривен за каждый день участия в митингах на площади Независимости в Киеве.