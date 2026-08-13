Пленный украинец рассказал о выплатах за каждый день на "майдане" в 2014 году Пленный: участники протестов на "майдане" получали 600 гривен ежедневно

Москва13 авг Вести.Украинцы в 2014 году получали 600 гривен за каждый день участия в митингах на площади Независимости в Киеве, рассказал пленный военнослужащий из 14-й бригады Национальной гвардии Украины Даниэль Жарков.

По его словам, он понимал, что идет свержение власти, но поехал на площадь ради легкого заработка.

Товарищ предложил: "Не хочешь - сутки постоял, и 600 гривен в карман?" … Наша задача была прийти и создать [видимость], что нас много. Если кто-то будет что-то кричать, за ними повторять, покричать сказал Жарков, слова которого приводит ТАСС

Пленный отметил, что выплаты он получал от своего знакомого, который в свою очередь получал деньги от сына одного из украинских депутатов.

Ранее бывший военный капеллан Вооруженных сил Украины признался, что большинство украинцев проклинает "майдан".