Пленный ВСУ раскрыл, сколько ему заплатили за выход на "майдан" Военнопленный ВСУ Жарков: выходил на "майдан" за 600 гривен

Москва4 июл Вести.Военнопленный Вооруженных сил Украины Даниэль Жарков рассказал, что в 2014 году участвовал в протестах на "майдане" за деньги — ему платили 600–800 гривен за участие. Об этом он сообщил в интервью информационной службе "Вести".

Жарков пояснил, что в то время употреблял запрещенные вещества и нуждался в деньгах, поэтому согласился на участие в протестах.

Начался четырнадцатый [год], был на Майдане, на проплаченном. Четыре раза. За то, что мы были на "майдане", стояли возле палаток, нам за это платили деньги… мы хитрили, и я не всегда был там. То есть мы ходили на игровые автоматы, а [они] думали, что мы там стоим. Утром приходили и получали деньги и ехали уже домой… [Нам платили] 600–800 гривен рассказал Жарков

Ранее руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что проект строительства посвященного "майдану" музея, а также мемориального комплекса в память о погибших в результате государственного переворота 2014 года, согласован.