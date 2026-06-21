На Украине сообщили о согласовании проекта строительства музея "майдана" Глава ОП Украины Буданов: проект музея и мемориала "евромайдана" согласован

Москва21 июн Вести.Проект строительства посвященного "майдану" музея, а также мемориального комплекса в память о погибших в результате государственного переворота 2014 года, согласован.

Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В свою очередь, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" объяснил, почему в начале майдана на Украине и последовавших за ним событий европейцы виноваты больше американцев.

Ранее помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в интервью ИС "Вести" сообщил, что украинские власти де-факто не занимались финансированием Музея обороны Севастополя.