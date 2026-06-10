Мединский: Украина не финансировала Музей обороны Севастополя до 2014 года Мединский: Украина не вложила ни копейки в Музей обороны Севастополя

Москва10 июн Вести.Украинские власти не финансировали Музей обороны Севастополя, в 2014 году Россия выделила огромные деньги для того, чтобы привести исторические памятники в надлежащий вид, рассказал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в интервью ИС "Вести".

Мединский рассказал, что музей состоит из нескольких комплексов, главные из них – Малахов курган и Панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.".

Когда министерство культуры в 2014 году стало принимать дела, выяснилась очень интересная история. Оказывается, Украина не вкладывала ни одной копейки в Музей обороны Севастополя. Они были сняты с финансирования. Это означало, что учреждение выживало за счет продажи билетов, пирожков - подножного корма. И Херсонес, и Музей обороны Севастополя приобрели тогда (после 2014 года - прим. ред.) статус федеральных музеев, было резко увеличено финансирование, и я могу сказать, что там в разы выросла зарплата музейных работников. Но самое главное - были выделены огромные средства решением президента на реставрацию и реконструкцию и Малахова кургана, и здания панорамы сказал помощник президента

В ночь на 10 июня украинские дроны атаковали здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." – объекта культурного наследия. Здание музея с шедевром Франца Рубо почти полностью уничтожено. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что полотно будет восстановлено, поскольку все было оцифровано.

Украинские боевики повторили удар фашистов 1942 года, который тоже произошел в июне. Тогда здание панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации. В результате прямого попадания бомб возник сильный пожар, который угрожал полностью уничтожить полотно, но его удалось спасти.