Боевик ВСУ облачился в цепи и устроил одиночный пикет в центре Киева

Военный в цепях устроил в центре Киева пикет против рабских условий службы в ВСУ Боевик ВСУ облачился в цепи и устроил одиночный пикет в центре Киева

Москва8 июн Вести.Украинский военнослужащий заковал себя в цепи и вышел на одиночный пикет в центре Киева. Таким способом он попытался привлечь внимание к рабским условиям службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), пишут местные СМИ.

По данным издания "Страна.ua", военнослужащего зовут Александр Москалюк. Он устроил пикет на площади Независимости в Киеве. В руках он держит плакат с надписью "Сроки службы!!!".

Военный Александр Москалюк, закованный в цепи, устроил одиночный пикет на майдане, требуя четких сроков службы в ВСУ с возможностью демобилизации и называя нынешнюю систему рабством говорится в публикации

Издание также приводит слова протестующего. Александр заявил, что большинство военнослужащих ВСУ "морально вымотаны и физически искалечены".

Мы имеем право на то, чтобы избранные нами руководители за столько времени нашли хотя бы частичные варианты нашего освобождения со службы подчеркнул мужчина

На протяжении длительного времени на Украине наблюдается острая нехватка личного состава ВСУ. По словам одного из боевиков армии киевского режима, который сдался в плен ВС РФ, из-за этого "ТЦК ловит всех подряд: стариков, больных, худых". В том числе, отметил он, в рядах украинской армии очень много наркоманов.