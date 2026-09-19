"Отменить Россию нельзя": Захарова высказалась о попытках бойкота Москвы Захарова заявила о полном провале попыток "отменить" Россию в мире

Москва19 сен Вести.Попытки "отменить" и изолировать Россию на международной арене потерпели полный крах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии ТАСС.

До всех действительно дошло, что отменить Россию нельзя. Можно пытаться делать все, что они хотят, это их проблема. Но Россия была, есть и будет заявила Захарова

Дипломат отметила, что международные СМИ практически перестали поднимать тему изоляции Москвы, так как очевидность провала этой стратегии стала ясна всему миру.

По словам Захаровой, международное сообщество окончательно осознало, что "отменить Россию нельзя", добавив, что на фоне крушения планов изоляции западные государства фактически перешли к прямому соучастию в террористических атаках против мирного российского населения.