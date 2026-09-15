Захарова ответила на сожаления Германии из-за закрытия институтов Гете в России Захарова: колониальная политика Германии в отношении России больше не работает

Москва15 сен Вести.Колониальная политика больше не работает ни в отношении России, ни в отношении мирового большинства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сожаления главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля в связи с прекращением работы институтов Гете в России.

Она напомнила о действиях Берлина в отношении российских учреждений и подчеркнула, что Москва не могла оставить их без ответа.

А вы, простите меня, чего ожидали? Что вы будете закрывать наши дома, наши центры, наши генконсульства, нарушать соглашения, а мы будем на это взирать? Нет, эта колониальная политика больше не работает – ни в отношении нашей страны, ни в отношении вообще мирового большинства сказала дипломат на брифинге

При этом официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия остается открытой для полноценного культурного диалога с народами других стран, в том числе Германии.

Ранее глава института Гете Геше Йост заявила о "конце эпохи" культурных связей России и ФРГ.

Перед этим глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что генеральное консульство России в Бонне закроют 18 сентября. Тогда же стало известно о денонсации межправительственного соглашения, регулирующего деятельность Российского дома науки и культуры в Берлине.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация в ответ на закрытие немецкими властями Русского дома закроет отделения института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.