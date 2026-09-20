Москва20 сенВести.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ее семья всегда жила и будет жить в России, сообщает ТАСС.
Будущее всех россиян зависит от волеизъявления на выборах, подчеркнула Захарова.
Я как гражданин России, не как официальный представитель [МИД], а именно как человек, чьи предки и семья жили, живут и будут жить в России, скажу следующее: это не формальность [выборы], это не просто обязательная процедураприводит ТАСС слова Захаровой
Дипломат уверена в том, что участие в голосовании - "это не просто возможность реализовать некое теоретическое право".
Каждый может по-своему это как-то трактовать. Но наша жизнь и то, как мы ей будем управлять, зависит от нашего волеизъявленияподчеркнула Захарова
Ранее Захарова заявила в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести", что ее семья не была частью элиты в политическом, финансовом, экономическом смысле. Дипломат рассказала, что ее родители, бабушки и дедушки – удивительные люди, хранители традиций.