Захарова заявила, что ее семья жила, живет и будет жить в России Захарова: моя семья жила, живет и будет жить в России

Москва20 сен Вести.Семья официального представителя МИД РФ Марии Захаровой всегда жила, живет и будет жить в России. Об этом заявила сама дипломат, говоря о важности выборов.

Я как гражданин России, не как официальный представитель внешнеполитического ведомства, а именно как человек, чьи предки и семья жили, живут и будут жить в России, скажу следующее: выборы не формальность, это не просто обязательная процедура цитирует ее ТАСС

Захарова также подчеркнула, что участие в голосовании – это не просто возможность реализовать "некое теоретическое право", поскольку, по ее мнению, именно от волеизъявления зависит жизнь каждого гражданина и то, как он будет ей управлять.