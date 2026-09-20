Захарова объяснила, для чего именно нужно голосовать россиянам Захарова призвала граждан РФ реализовывать механизм "связи народа с властью"

Москва20 сен Вести.Россиянам нужно ходить на выборы, чтобы потом они могли вести диалог с избранной властью и спрашивать с нее. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что выбор народных депутатов – это "реализация механизма связи народа с властью, причем высшей".

Можно, конечно, писать обращения на разные порталы, выражать там недовольство и сетовать потом на то, получилось или не получилось. А можно прийти и проголосовать за тех, с кого ты реально сможешь потом спросить сказала Захарова в интервью ТАСС

Дипломат указала на проблему электоральной культуры, которая в основном имеет реперные точки в виде дней голосования, после чего граждане просто ждут следующих выборов. Как считает представитель МИД РФ, так быть не должно. Голосование лишь начинает кропотливую работу, причем не только самих избранных депутатов, но и населения, которое должно побуждать их "к реализации того, что необходимо делать", отметила она.

Ранее Захарова заявила, что от волеизъявления на нынешних выборах зависит будущее всех россиян.