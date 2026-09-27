Москва27 сен Вести.Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) вернулась к своим истокам, какой ее задумывала администрация 32-го президента США Франклина Рузвельта. Так историк-международник Андрей Сидоров оценил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" прошедшую в Нью-Йорке 81-ю сессию ГА всемирной организации.

Что важнее всего в ООН? А это площадка для двусторонних встреч. Вот Генеральная Ассамблея вернусь к своим истокам, на мой взгляд. Вот как задумала ее в свое время администрация Рузвельта. Что такое Генеральная Ассамблея? Это трибуна для выпускания пара. Каждый там выступал… и выступал с точки зрения "что у меня болит" сказал Сидоров

Неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проходила в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября. В мероприятии участвовали около 130 глав государств и правительств. Российскую делегацию возглавлял глава МИД РФ Сергей Лавров.