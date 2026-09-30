Матвиенко в начале ноября посетит Китай МИД РФ: визит Матвиенко в Китай запланирован на начало ноября

Москва30 сен Вести.Визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Китай запланирован на начала ноября. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На начало ноября запланирован визит главы верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко в Китай сказала Захарова

Валентина Матвиенко была с визитом в Китае в июле 2023 года во главе российской парламентской делегации. Тогда она встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине и передала ему теплое приветствие от президента РФ Владимира Путина.

Матвиенко неоднократно подчеркивала значение российско-китайского стратегического партнерства и необходимость его дальнейшего развития. В сентябре она заявила, что отношения Москвы и Пекина являются примером равноправного сотрудничества двух мировых центров, отдельно отметив развитие торгово-экономических и инвестиционных связей.