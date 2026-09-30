Москва30 сенВести.Визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Китай запланирован на начала ноября. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На начало ноября запланирован визит главы верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко в Китайсказала Захарова
Валентина Матвиенко была с визитом в Китае в июле 2023 года во главе российской парламентской делегации. Тогда она встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине и передала ему теплое приветствие от президента РФ Владимира Путина.
Матвиенко неоднократно подчеркивала значение российско-китайского стратегического партнерства и необходимость его дальнейшего развития. В сентябре она заявила, что отношения Москвы и Пекина являются примером равноправного сотрудничества двух мировых центров, отдельно отметив развитие торгово-экономических и инвестиционных связей.