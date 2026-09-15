В МИД России заверили, что проработают с Китаем идею бессрочного безвиза Захарова: РФ и Китай проработают бессрочный безвиз между странами

Москва15 сен Вести.Идея бессрочного безвизового режима между Россией и Китаем будет прорабатываться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, с инициативой согласился президент России Владимир Путин.

Сейчас президент России (Владимир Путин – прим. ред​​​.) сказал о том, что это (безвизовый режим с КНР – прим. ред.) возможно было бы сделать на постоянной основе. Будем над этим работать сказала Захарова

Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином 31 августа заявил, что Москва готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это полезным.

Министр экономического развития Максим Решетников говорил, что в России рассчитывают на серьезное отношение Пекина к предложению о продлении безвизового режима.

Сейчас между Россией и Китаем действует безвизовый режим до 31 декабря 2027 года. Граждане России могут находиться на территории Китая до 30 дней без предварительного оформления визы при поездках с туристическими и деловыми целями.