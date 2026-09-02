Россия и КНР могут ввести безвизовый режим на постоянной основе Песков: Россия и Китай обсудят введение постоянного безвизового режима

Москва2 сен Вести.Россия и Китай намерены проработать возможность перевода двустороннего безвизового режима на постоянную основу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что соответствующую задачу предстоит детально изучить и согласовать обеим сторонам.

Вопрос будет проработан сказал Песков

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Москва готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это полезным.