Москва2 сенВести.Россия и Китай намерены проработать возможность перевода двустороннего безвизового режима на постоянную основу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
Представитель Кремля уточнил, что соответствующую задачу предстоит детально изучить и согласовать обеим сторонам.
Вопрос будет проработансказал Песков
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Москва готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это полезным.