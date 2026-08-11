Москва11 авгВести.Россия и Китай провели в Пекине консультации на уровне МИД. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В числе обсуждаемых тем была возможная либерализация режима двусторонних поездок.
Переговоры прошли в деловой и конструктивной атмосфере. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия на консульском направлении. Договорились продолжить практику регулярных двусторонних встречговорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД РФ
Ранее стало известно, что Россия ведет переговоры с Китаем, Индией и странами Ближнего Востока по проектам добычи редкоземельных минералов в Сибири.