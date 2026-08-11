РФ и КНР провели консультации по теме либерализации режима взаимных поездок Дипломаты России и Китая обсудили либерализацию режима поездок

Москва11 авг Вести.Россия и Китай провели в Пекине консультации на уровне МИД. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В числе обсуждаемых тем была возможная либерализация режима двусторонних поездок.

Переговоры прошли в деловой и конструктивной атмосфере. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия на консульском направлении. Договорились продолжить практику регулярных двусторонних встреч говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД РФ

Ранее стало известно, что Россия ведет переговоры с Китаем, Индией и странами Ближнего Востока по проектам добычи редкоземельных минералов в Сибири.