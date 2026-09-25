Трамп анонсировал поездку в Китай и переговоры с Си Цзиньпином в ноябре Трамп подтвердил участие в ноябрьском саммите АТЭС в Китае

Москва25 сен Вести.Президент США Дональд Трамп намерен посетить Китай для участия в саммите АТЭС, который пройдет в ноябре в Шэньчжэне. Об этом он заявил в ходе чайной церемонии в Белом доме.

На мероприятии председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что будет рад приезду Трампа и его супруги Мелании на предстоящий саммит.

Большое спасибо! Мы сделаем это. И мы проведем развернутые переговоры ответил президент США

Ранее Трамп заявил, что намерен встретиться с Си Цзиньпином четыре раза до конца 2026 года. Среди возможных площадок назывались саммит АТЭС в Шэньчжэне 18-19 ноября и встреча G20 в Майами 14-15 декабря.