Москва30 сен Вести.Русофобский угар министра иностранных дел Великобритании Эда Милибэнда напоминает события в мультфильме "Алиса в стране чудес", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Telegram-канале дипломат опубликовала фрагмент речи Милибэнда, в котором он говорит, что Великобритания всегда будет "противостоять угрозам со стороны России, где бы они ни проявлялись" и будет "стоять с народом Украины, пока он не победит".

Глава МИД Британии Эд Мэлибенд зашелся в русофобском угаре. Как же все это, даже визуально, напоминает "Алису в стране чудес" написала Захарова в комментариях к видеоролику

Представитель российского внешнеполитического ведомства также добавила к посту отрывок из мультфильма "Алиса в стране чудес" с эпизодом чаепития у Безумного шляпника, который заканчивается словами героини Алисы: "Ну и ну. Если вокруг все безумные, надо быть осторожнее".

Ранее Захарова уже иронизировала над назначением Милибэнда на пост главы МИД Великобритании, сравнив это с престолонаследием Виндзоров – "от Милибэндов к Милибэндам". Дипломат напомнила, что его брат, Дэвид Милибэнд, тоже в свое время возглавлял британское министерство иностранных дел.