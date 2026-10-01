Ким Чен Ын заявил о планах вывести отношения с Китаем на новый уровень Глава КНДР намерен вывести отношения с Китаем на новый стратегический уровень

Москва1 окт Вести.Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует вывести взаимодействие с Китаем на новый стратегический уровень. Об этом он сообщил председателю КНР Си Цзиньпину в поздравительной телеграмме по случаю 77-летия образования Китайской Народной Республики.

По словам Ким Чен Ына, встречи с Си Цзиньпином подтвердили настрой Пекина и Пхеньяна на укрепление прочных и особых дружественных отношений.

Еще раз подтверждаю такую позицию, что вместе с вами буду вести корейско-китайские отношения, имеющие глубокие и давние исторические корни, на новый стратегический уровень цитирует послание ЦТАК

Лидер КНДР добавил, что готов работать над защитой общих интересов двух стран, поддержанием мира и стабильности в регионе. Он также выразил уверенность в том, что традиционные связи Северной Кореи и Китая будут крепнуть и развиваться.

Ранее президент США Дональд Трамп признался в симпатиях к Ким Чен Ыну. Он назвал северокорейского лидера своим другом, а себя – чуть ли не единственным человеком, который нравится тому.